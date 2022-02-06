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Госпитализированы 12 749 человек: в России выявлен 180 071 новый случай коронавируса

06 февраля 2022, 17:00  •  87 • В России
В России с воскресенья, 6 февраля, отменяется обязательная изоляция для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в стране наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. В стране за прошедшие сутки были госпитализированы 12 749 человек.
 
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 РИА Новости © Константин Михальчевский
 

В России с воскресенья, 6 февраля, отменяется обязательная изоляция для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Как поясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, такое решение связано со спецификой распространения омикрон-штамма. По её словам, при таком широком распространении вируса в популяции ограничение контактов теряет смысл.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — сказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

По её мнению, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России «уже приличный, много людей переболело «омикроном».

В РФ за прошедшие сутки были госпитализированы 12 749 человек с коронавирусной инфекцией. Суточный прирост новых случаев COVID-19 по стране — 180 071. Наибольшее число выявлено в Санкт-Петербурге (21 448), Москве (18 856) и Московской области (10 443).

Полностью выздоровели за это время 59 583 пациента, 661 человек скончался.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 12 810 118. 

По данным московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в столице госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19.

«На ИВЛ находятся 578 человек. Доля госпитализаций составляет 7,6%», — говорится в сообщении.

Замдиректора по клинической работе МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова рассказала, что большинство детей, заражённых омикроном, по предварительным наблюдениям, переносят болезнь без последствий для организма. 

«Пока мы имеем только предварительные данные. Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с «омикроном», завершается без последствий», — цитирует её ТАСС.

При этом у некоторых заболевших детей отмечаются утомляемость, головные боли и повышение температуры. Такие пациенты должны находиться под наблюдением врача и при необходимости пройти дополнительное обследование.

В свою очередь глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Специалист отметил, что она не дает абсолютно никаких побочных эффектов — ни покраснения, ни даже легкого поднятия температуры. Гинцбург также добавил, что центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические испытания назальной формы вакцины.

«Надеемся, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся», — отметил он.

  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Между тем молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачёв в интервью радио Sputnik заявил, что у человека, не прошедшего вакцинацию от коронавируса, заболевание может привести к старению организма, однако это обратимый процесс.

По его словам, это одна из причин, почему COVID-19 так опасен для пожилых — при коронавирусе организм человека за десять дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней», — сказал он.

При этом, по словам специалиста, хотя в период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, потом всё возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей, добавил биолог, так как у таких пациентов болезнь протекает в более лёгкой форме.

Вместе с тем специалисты приложения ZOE COVID Study, изучающие данные пациентов с коронавирусом, сообщили, что в период распространения омикрон-варианта люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка. 

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях», — приводит РИА Новости заявление экспертов.

При этом медики отметили, что проблемы с ЖКТ встречаются при омикрон-штамме, однако рост жалоб на такие симптомы связан не с особенностью «омикрона», а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19. 

Специалисты посоветовали мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену при посещении общественных мест и придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.

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