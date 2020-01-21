Госпереворот в Венесуэле по стратегии развала СССР? Помпео раскрыл детали миссии США

Почти год назад в Венесуэле глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при мощной поддержке США и Запада попытался осуществить госпереворот в стране. И даже объявил себя президентом. Однако попытка провалилась, власть осталась в руках легитимного главы государства Николаса Мадуро, несмотря на всё внешнее давление.

Но Соединённые Штаты, судя по заявлению госсекретаря США Майка Помпео, своих попыток сменить власть и поставить в Боливарианской Республике своего человека не оставляют. Больше того, разрабатывают стратегию госпереворота и отставки действующего лидера страны.

Подробности и детали миссии США Помпео раскрыл в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV. Судя по всему, переворот Вашингтон намерен осуществлять по стратегии развала СССР.

Помпео, не скрывая, говорит о том, что "цель нашей миссии - заставить уйти Мадуро".

"Это коллективные усилия. Это должна быть не просто Колумбия, не только США, - продолжает глава Госдепа. - Должно быть много людей, включая людей Венесуэлы".

Дипломат подчёркивает, что Штаты будут делать всё вместе, включая обмен информацией и устранение "плохих людей с пути".

Отвечая на вопрос журналиста о стратегии госпереворота, заметившего, что ей многие предрекают провал, Помпео заявил, что он слышит лишь то, что "стратегия работает". И напомнил слова бывшего госсекретаря США о том, что "до падения Советского Союза никто не верил, что стратегия работает". "И это сработало", - напомнил Помпео.