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Госпереворот в Венесуэле по стратегии развала СССР? Помпео раскрыл детали миссии США

21 января 2020, 18:09  •  101 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о разработке стратегии госпереворота в Венесуэле и раскрыл детали миссии Соединённых Штатов. Он также напомнил о том, что стратегия сработала и при развале СССР, хотя никто в подобное не верил.
Почти год назад в Венесуэле глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при мощной поддержке США и Запада попытался осуществить госпереворот в стране. И даже объявил себя президентом. Однако попытка провалилась, власть осталась в руках легитимного главы государства Николаса Мадуро, несмотря на всё внешнее давление.
Но Соединённые Штаты, судя по заявлению госсекретаря США Майка Помпео, своих попыток сменить власть и поставить в Боливарианской Республике своего человека не оставляют. Больше того, разрабатывают стратегию госпереворота и отставки действующего лидера страны.
Подробности и детали миссии США Помпео раскрыл в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV. Судя по всему, переворот Вашингтон намерен осуществлять по стратегии развала СССР.
Помпео, не скрывая, говорит о том, что "цель нашей миссии - заставить уйти Мадуро".
"Это коллективные усилия. Это должна быть не просто Колумбия, не только США, - продолжает глава Госдепа. - Должно быть много людей, включая людей Венесуэлы".
Дипломат подчёркивает, что Штаты будут делать всё вместе, включая обмен информацией и устранение "плохих людей с пути".
Отвечая на вопрос журналиста о стратегии госпереворота, заметившего, что ей многие предрекают провал, Помпео заявил, что он слышит лишь то, что "стратегия работает". И напомнил слова бывшего госсекретаря США о том, что "до падения Советского Союза никто не верил, что стратегия работает". "И это сработало", - напомнил Помпео.

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