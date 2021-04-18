Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "о...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный челове...
Главная / Политика

Госпереворот в России провалился ещё до начала: "Самое прекрасное к этому часу"

18 апреля 2021, 16:55  •  188 • Политика
Госпереворот в России провалился ещё даже до своего начала. Так, сторонника Навального расстроил прогноз погоды, обещанный на дату новых несанкционированных митингов. Ситуацию прокомментировала Юлия Витязева: "Самое прекрасное к этому часу".
Сторонник блогера Алексея Навального высказал опасения о том, что новым несанкционированным митингам в поддержку заключённого может помешать погода.
Об этом интернет-пользователь написал в комментариях под видео с анонсом незаконных акций протеста, которые запланированы на 21 апреля.
Самое страшное, что погода может подвести, 90 процентов дождя в среду, - обратил внимание он.
Обозреватель News Front Юлия Витязева не смогла сдержать улыбки и прокомментировала данные переживания поклонника Навального на своей странице в Twitter:
Пожалуй, лучшее к этому часу!
Напомним, на днях московская прокуратура обратилась в Мосгорсуд с иском против ФБК*, потребовав признать организацию экстремистской. В заявлении подчёркивалось, что данный фонд действует в целях изменения основ конституционного строя государства, используя, в частности, сценарий цветной революции.
*Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
18 апреля 2021, 02:15
"Макрон взял в руки красный карандаш": Президент Франции заговорил о "линиях" для России
18 апреля 2021, 04:05
"Секретные данные" ЦРУ о русских разоблачили: Уже не просто "теория заговора" - Пушков
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.