|
Госпереворот в России провалился ещё до начала: "Самое прекрасное к этому часу"
18 апреля 2021, 16:55 • 188 • Политика
Госпереворот в России провалился ещё даже до своего начала. Так, сторонника Навального расстроил прогноз погоды, обещанный на дату новых несанкционированных митингов. Ситуацию прокомментировала Юлия Витязева: "Самое прекрасное к этому часу".
Сторонник блогера Алексея Навального высказал опасения о том, что новым несанкционированным митингам в поддержку заключённого может помешать погода.
Об этом интернет-пользователь написал в комментариях под видео с анонсом незаконных акций протеста, которые запланированы на 21 апреля.
Обозреватель News Front Юлия Витязева не смогла сдержать улыбки и прокомментировала данные переживания поклонника Навального на своей странице в Twitter:
Напомним, на днях московская прокуратура обратилась в Мосгорсуд с иском против ФБК*, потребовав признать организацию экстремистской. В заявлении подчёркивалось, что данный фонд действует в целях изменения основ конституционного строя государства, используя, в частности, сценарий цветной революции.
*Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
188
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2021, 00:25
|
13 апреля 2021, 15:55
|
16 апреля 2021, 00:45
|
15 апреля 2021, 19:15
|
13 апреля 2021, 02:10
|
14 апреля 2021, 02:55
|
15 апреля 2021, 05:30