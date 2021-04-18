Госпереворот в России провалился ещё до начала: "Самое прекрасное к этому часу"

Госпереворот в России провалился ещё даже до своего начала. Так, сторонника Навального расстроил прогноз погоды, обещанный на дату новых несанкционированных митингов. Ситуацию прокомментировала Юлия Витязева: "Самое прекрасное к этому часу".

Сторонник блогера Алексея Навального высказал опасения о том, что новым несанкционированным митингам в поддержку заключённого может помешать погода.

Об этом интернет-пользователь написал в комментариях под видео с анонсом незаконных акций протеста, которые запланированы на 21 апреля.

Самое страшное, что погода может подвести, 90 процентов дождя в среду, - обратил внимание он.

Обозреватель News Front Юлия Витязева не смогла сдержать улыбки и прокомментировала данные переживания поклонника Навального на своей странице в Twitter:

Пожалуй, лучшее к этому часу!

Напомним, на днях московская прокуратура обратилась в Мосгорсуд с иском против ФБК*, потребовав признать организацию экстремистской. В заявлении подчёркивалось, что данный фонд действует в целях изменения основ конституционного строя государства, используя, в частности, сценарий цветной революции.

*Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.