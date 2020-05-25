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Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты

25 мая 2020, 00:55  •  35 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда рассказал о попытке госпереворота в России и разделил версии и факты. По мнению эксперта, госпереворот в РФ не может быть чёрно-белым.
"Был ли предотвращён госпереворот или что-то в этом роде или нет?" - задался вопросом политолог, комментируя версии философа и писателя Виталия Аверьянова. Ранее Аверьянов говорил, что отставка правительства Дмитрия Медведева - это следствие внутренних политических движений, вероятно, даже готовящегося и разоблачённого государственного переворота. С другой стороны, Сергей Михеев считает в этом случае слово "госпереворот" слишком тяжеловесным. По всей видимости, имели место другие процессы.
"Конечно, глупо было бы думать, что президент Путин не понимал и не видел всех этих процессов", - сказал он и добавил, что если президент понимал и видел их, "значит, в какой-то мере он их или принимал, или допускал, или, может быть, даже солидаризировался, а может, искал консенсус".
По мнению Михеева, если это так, то консенсус не стоило искать в этом случае - надо было "жёстко поставить все точки над "ё". "Никто же не представлял эту картинку чёрно-белой", - отметил он.
Михеев отметил, что 2024 год рассматривался определёнными силами в России и за её пределами как год, в который необходимо взять реванш "с точки зрения возврата России в стойло".
"И признаки этого существовали и год, и два, и три, и четыре - мы о них, и я в том числе, говорили".
Напомним, ранее эксперты разделились во мнениях, рассуждая о предположении Аверьянова. Например, публицист и политолог Армен Гаспарян посчитал, что сказанное - не более чем конспирология.

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