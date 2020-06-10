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Госпереворот в России готовят издалека: русское "пугало" делают угрозой

10 июня 2020, 20:00  •  88 • Политика
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью напомнил, какие методы используют наши оппоненты для смены власти в России. Впору говорить о самых настоящих попытках госпереворота, которые приходится отслеживать. Русское "пугало" пытаются сделать угрозой, и у нас эти манёвры прекрасно понимают.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прямо заявил в интервью "АиФ", что есть достаточно противников России, которые заинтересованы в смене руководства нашей страны. И подобные планы они пытаются реализовать посредством целого ряда инструментов.
В первую очередь из России делают "пугало", подчеркнул Патрушев. Оппоненты показывают нас как "источник угроз мировой безопасности". А также неким нарушителем принципов международного права. Подобные заявления звучат громко, и Россию пытаются подставить. А когда становится ясно, что всё сказанное - враньё, уже поздно.
Патрушев уверен, что для закрепления нужной картинки используют целую сеть средств массовой информации, где журналистам показывают, как правильно освещать происходящее. В том числе создан Балтийский центр развития СМИ, сказал Патрушев. Финансируются некоммерческие организации, которые продвигают западные интересы. Кроме того, назначаются конкретные лидеры так называемых оппозиционных движений. На деле же эти движения просто показывают нужную картинку.
Патрушев подчеркнул, что такую работу по ползучему госперевороту ведут и Госдеп, и ряд американских организаций, в том числе фонд Сороса "Институт "Открытое общество".
При этом Патрушев добавил, что только Россией интересы таких международных игроков не ограничиваются. "Цветные революции" организовывали на всём постсоветском пространстве.
"Утро.ру" добавляют, что главная задача противников Москвы - внести раскол в общество, чтобы получить возможность манипулировать общественным сознанием.

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