Госпереворот в Боливии или добровольный акт? Эво Моралес объявил о решении уйти и заявил об угрозе ареста

Президент Боливии Эво Моралес объявил о решении оставить должность, отметив, что делает это ради мира в своей стране. В то же время до объявления об отставке появились сообщения местных СМИ о якобы готовящемся побеге Моралеса. Он эту информацию категорически опроверг.

Ранее в отставку Моралеса просили подать представители вооружённых сил страны. Кроме того, о том же заявляли профсоюзы и оппозиция. В то же время по итогам выборов, прошедших 20 октября, Высший избирательный суд сделал объявление о безоговорочной победе Моралеса. После оглашения результата и заявления соперника Моралеса - экс-президента Карлоса Меса о несогласии, в стране начались беспорядки.

Моралес несколько часов назад заявил, что его пытаются "незаконно арестовать". Он говорит, что приказ отдан полиции: "Кроме того, группы преступников незаконно напали на мой дом".

"Переворот подрывает верховенство закона", - говорит Моралес. Подобную его позицию поддерживает, например, бывший лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В то же время в МИД Колумбии созвали экстренное совещание в связи с событиями у соседей. А глава МИД Мексики Марсело Эбрард назвал инцидент в Боливии "военной операцией".