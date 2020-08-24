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Госпереворот в Белоруссии: У "западных партнёров" есть неделя - Марат Баширов
24 августа 2020, 15:05 • 31 • Политика
Александру Лукашенко удаётся переломить ситуацию в Белоруссии, накануне так называемой кровавой революции, которая могла бы перейти в госпереворот, не случилось, подчеркнул Марат Баширов. А у "западных партнёров" остаётся ровно неделя, чтобы сделать следующий шаг.
Многочисленное шествие в Минске накануне так и не переросло в какие бы то ни было действия со стороны противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Царьград уже рассказывал, шествие получилось мирным. А завершилось оно прилётом Александра Лукашенко в президентский дворец. Прибыл Лукашенко, вооружённый автоматом. Как и его сын - Николай. Лукашенко поблагодарил силовиков за охрану дворца, облетел город и пришёл к выводу, что акция фактически завершена.
Как отметил автор телеграм-канала "Политджойстик", политолог Марат Баширов, "революции с кровью не случилось".
"Протестующие оказались не такими уж и протестующими, скорее они демонстранты. А сил внедрённых боевиков явно не хватило бы на преодоление заграждений из колючей проволоки и шеренг силовиков, да и заметны они были бы в атакующих".
Отдельно Марат Баширов обратил внимание на решение Александра Лукашенко приехать во дворец с оружием и выпустить ролики момента прибытия в государственные средства массовой информации.
"Многие удивляются и иронизируют над Лукашенко с автоматом в руках, но это реально влияет на демонстрантов. Одно дело в азарте ходить в толпе при хорошей погоде и позволять себе говорить всё что угодно. Другое - когда появляется автомат в руках человека, которого ты слушал долгие годы в гражданском костюме".
Наконец, Марат Баширов считает, что сегодня план "белорусского майдана" подошёл к решающей стадии. По большому счёту, у так называемых "западных партнёров" есть неделя для принятия решения. Что делать в следующие выходные?
"Получить ещё одну гражданскую войну в центре Европы или реально предпринять усилия по прекращению эскалации в столице Беларуси", - именно такой выбор сейчас стоит перед заказчиками госпереворота, считает Марат Баширов.
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