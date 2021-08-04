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Госпереворот в Белоруссии: сценарий передал Протасевич, а Тихановской стало страшно

04 августа 2021, 18:30  •  89 • Политика
Экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич рассказал литовскому политику Альгирдасу Палецкису о том, как планировался госпереворот в Белоруссии.
Роман Протасевич, ранее задержанный в Белоруссии, дал интервью литовскому политику Альгирдасу Палецкису. Речь зашла о сорванном госперевороте в Белоруссии. Ранее силовики задержали оппозиционеров, намеревавшихся свергнуть власть в республике.
Экс-главред Nexta (признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала) заявил, что госпереворот планировали не сторонники Светланы Тихановской. По его словам, она сама, узнав о таком сценарии, даже испугалась.
"Я просто сообщил информацию о том, что готовится возможный такой сценарий. Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота", - заявил Протасевич.
По словам белоруса, штаб проигравшей на выборах домохозяйки вообще не вмешивался в планы заговорщиков, хотя и знал о таком раскладе.
"Штаб не принимал активного участия в обсуждении, штаб не принимал никакого участия в планировании. Позиция была такая, что мы вообще не вмешиваемся, мы не принимаем в этом участия, мы просто наблюдаем", - пояснил он.

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