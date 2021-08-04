Госпереворот в Белоруссии: сценарий передал Протасевич, а Тихановской стало страшно

Экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич рассказал литовскому политику Альгирдасу Палецкису о том, как планировался госпереворот в Белоруссии.

Роман Протасевич, ранее задержанный в Белоруссии, дал интервью литовскому политику Альгирдасу Палецкису. Речь зашла о сорванном госперевороте в Белоруссии. Ранее силовики задержали оппозиционеров, намеревавшихся свергнуть власть в республике.

Экс-главред Nexta (признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала) заявил, что госпереворот планировали не сторонники Светланы Тихановской. По его словам, она сама, узнав о таком сценарии, даже испугалась.

"Я просто сообщил информацию о том, что готовится возможный такой сценарий. Представители штаба Тихановской были проинформированы, но не принимали участия в подготовке этого насильственного переворота", - заявил Протасевич.

По словам белоруса, штаб проигравшей на выборах домохозяйки вообще не вмешивался в планы заговорщиков, хотя и знал о таком раскладе.

"Штаб не принимал активного участия в обсуждении, штаб не принимал никакого участия в планировании. Позиция была такая, что мы вообще не вмешиваемся, мы не принимаем в этом участия, мы просто наблюдаем", - пояснил он.