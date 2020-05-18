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Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов

18 мая 2020, 05:55  •  339 • Политика
Виталий Аверьянов в интервью журналистам заявил о своём видении ситуации с январской отставкой правительства и большой политической реформой. Философ и писатель считает, что Владимир Путин ещё в январе сломал бунт олигархов, которые, по версии эксперта, планировали госпереворот со ставкой на Медведева.
В январе этого года президент России Владимир Путин начал глобальную смену политического устройства России. Сегодня политическая реформа затормозилась из-за пандемии коронавируса. Но ещё в январе мы понимали, что история пишется чуть ли не набело. Подобную жёсткую смену ориентиров известный российский консервативный философ и писатель, один из главных учредителей, заместитель председателя "Изборского клуба" Виталий Аверьянов в беседе с "Бизнес Online" назвал результатом предотвращения в стране государственного переворота.
Почему Аверьянов пришёл к таким выводам? Эксперт отметил, что изменения носили скачкообразный характер, а это "совершенно не в духе Путина". Президента философ называет "эволюционным политиком, не склонным к резкому нарушению баланса сил". Однако мы наблюдали в январе нечто иное.
"Моё мнение таково: в декабре президент получил окончательные доказательства заговора, которые плели против него главы ряда олигархических кланов и высокопоставленные функционеры, в том числе и члены медведевского правительства", - сказал Аверьянов, добавив, что раскол элит прослеживался и по другим событиям.
По мнению Аверьянова, отставка правительства России не была основным моментом произошедшего. Однако действительно некие элиты, как говорит философ, делали ставку на Дмитрия Медведева как на переходную фигуру.
"В общем, этот переворот со ставкой на Медведева как на лицо, которое помогло бы обеспечить конституционно корректный трансфер власти в пользу ставленников внешних сил, не удался", - сказал Аверьянов.
Эксперт полагает, что и сегодня указанный раскол элит продолжает существовать. И борьба внутри элит также не окончена. "Она лишь вступает в острую фазу", - говорит эксперт. Однако пандемия коронавируса многое меняет и скрывает, поскольку на первый план вышли совершенно иные задачи. Кстати, если говорить о глобальной ситуации в мире, Аверьянов считает, что свои политические задачи многие в разных точках планеты пытаются решить как раз под прикрытием COVID-19.

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