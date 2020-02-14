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Госпереворот не терпит правды
14 февраля 2020, 01:24 • 77 • Аналитика
Сайт объединения профсоюзов России СОЦПРОФ сообщает, что с сегодняшнего дня активисты организации во главе с депутатом ГД Сергеем Вострецовым намерены пикетировать посольство Ливии в российской столице. Пикеты проводятся с целью привлечь внимание к удерживаемым в ливийской тюрьме социологам ФЗНЦ Максиму Шугалею и Самера Суэйфану. Активисты намерены требовать немедленного освобождения россиян из заключения.
Сюжет: Войны XXI века
Специалисты ФЗНЦ легально работали в североафриканской республике, собирая информацию о политической, социальной и гуманитарной обстановке в стране. Как считает Вострецов, в этом нет ничего предосудительного – так делают во всем мире. Однако силы, которым покровительствуют США, осуществили в Ливии госпереворот, объявив себя властью. В результате государство погрузилось в хаос, сопровождающийся кровопролитием и комплексной дестабилизацией ситуации. По всей видимости, самопровозглашенную власть не устраивало, что мировая общественность может получить объективную информацию о происходящем в Ливии, поэтому российских социологов просто похитили.
В сообщении объединения профсоюзов России СОЦПРОФ также указано, что организация будет настаивать на прекращении «правового беспредела» в отношении российских социологов ФЗНЦ. Триполитанской самопровозглашенной власти следует незамедлительно освободить удерживаемых в плену россиян. Вострецов призвал ООН и другие правозащитные международные организации прекратить следовать политике двойных стандартов и обратить внимание на вопиющую ситуацию в Ливии. Гарантии безопасности выполнения международных гуманитарных миссий являются прямыми обязанностями подобных структур.
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