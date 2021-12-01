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Госпереворот на Украине обернулся военной операцией

01 декабря 2021, 12:25  •  278 • Политика
Государственный переворот на Украине, о подготовке которого на днях заявил президент страны Владимир Зеленский, очевидно, обернулся военной операцией. Факты, озвученные в МИД России, лишь подтверждают нечестную игру Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть аудиозаписи, на которых якобы ведутся переговоры между гражданами России и Украины. Они обсуждают олигарха Рината Ахметова и его роль в будущем госперевороте, а также суммы в миллиарды долларов. Зеленский уверен: Ахметова втягивают в войну против официального Киева намеренно, хотя и добавил, что якобы не верит в госперевороты.
После озвученных Зеленским "инсайдов", как отмечают очевидцы, из антиправительственных акций пока в Киеве проходят только протесты предпринимателей. Которых, впрочем, также могут легко записать в "тайных агентов Кремля".
При этом, пока общественность на Украине пытаются отвлечь новостями о псевдоподготовке госпереворота, активность Киев стал проявлять в Донбассе. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Вооружённые силы Украины наращивают военную мощь, стягивают тяжёлую технику, личный состав.
Она уточнила, что, по некоторым данным, численность украинской группировки в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек.
А это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ,
- сказала она в ходе брифинга.
Захарова также отметила, что обеспокоенность Москвы вызывает фактический отказ Киева от мирного урегулирования в Донбассе.

О "красных линиях"

Накануне более чем доходчиво о происходящем на Украине высказался президент России Владимир Путин. Говорил президент о "красных линиях", которые нашим оппонентам пересекать не стоит.
Один из зарубежных собеседников в очередной раз спрашивал Владимира Путина о якобы готовящейся военной операции России на границе с соседями. Путин домыслы опроверг и добавил:
Где эти "красные линии"? Прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Я уже публично говорил: если на территории Украины возникнут комплексы ударные, подлётное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут. Вот представьте себе! До Москвы подлётное время - 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас, потому что мы сейчас испытали успешно, и с начала года уже на вооружении ракеты морского базирования гиперзвуковые 9 Махов. Подлётное время до тех, кто отдаёт приказы, тоже будет 5 минут. Мы куда идём-то? Зачем всё это делаем? Вот это - создание таких угроз для нас - и есть "красные линии".

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