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«Госпереворот» или «поруганная» ельцинская Конституция

10 февраля 2020, 17:39  •  29 • В России

Мы снова свободно заговорили о русских и Боге. И это коробит тех, кто против поправок в Основной закон страны.

Уже три недели читаю везде про какой-то "госпереворот".

Логика следующая: жили мы, жили двадцать лет при "кровавом режиме", и вдруг он сам против себя устроил конституционный переворот, смысл которого состоит в том, что у Думы будет на три копейки больше полномочий, у президента - чуть меньше, запретят чиновникам иметь чужие паспорта, и еще, может быть, Путин когда-нибудь возглавит Госсовет - или не возглавит.

Страшные, шокирующие перемены.

Впрочем, понятно, откуда идет возмущение.

Произошло покушение на святое.

На ельцинскую Конституцию, принятую как раз после настоящего переворота в 1993 году, когда люди, которые теперь находятся в вечном трауре, - по выражению философа Константина Леонтьева, правили бесстыдно, с танками, военной цензурой в газетах и комендантским часом. Как раз на этом милом либеральном фоне они тогда и Конституцию приняли, очень удачно получилось.

А теперь все стало плохо. Теперь госпереворот.

Ну а если всерьез, то за эти недели, благодаря такому поводу, у нас образовалась отличная дискуссия на всю страну о том, каким должно быть государство, и что про него стоит сказать в его главном документе - обозначать ли там факт существования русского народа, и нужен ли там Бог, и уместно ли там говорить про семью etc.

Отличная, потому что свободная.

Так, я с изумлением обнаружил, что даже архиереи РПЦ - политически не самые вольные граждане, мягко говоря, - вдруг стали высказываться не так, как диктует линия партии и правительства.

Словом, произошло некоторое общественное раскрепощение, - и это прекрасно. А еще лучше то, что общество, начав свободно говорить на важнейшую тему, оказалось весьма консервативным, и намного консервативнее государства.

Так и должно быть. Люди стали задумываться о Конституции, - и, подобно американцам, сразу же вспомнили про национальные, религиозные и семейные ценности. Про все хорошее.

А где-то в сторонке воет коллективный Ельцин-центр.

Оплакивает свой поруганный 1993 год, рассказывает, что Бог должен быть только в сердце, а русских не существует, ну и боится страшного-страшного Госсовета, конечно.

Циничные комментаторы могут сказать: так-то оно так, но ведь любые дискуссии - они так, для шума, а реально-то чиновники интригуют насчет своих полномочий.

Циничные комментаторы глуповаты.

Интриги чиновников забываются молниеносно, и не имеют значения ни для кого, кроме них.

А вот открытая вновь способность громко и свободно говорить о серьезных вещах - о том, что такое Россия, и кто в России живет, и во что верит, - в любом случае будет иметь долгие последствия.

Пусть все перевороты будут такими.

Павел Крашенинников: Если люди проголосуют против, то поправки в конституцию, конечно, не будут приняты

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