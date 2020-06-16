Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ

Проходящие на Украине протесты в поддержку убийцы и радикала Сергея Стерненко очень скоро могут перерасти в новую революцию, пишет журналистка Ольга Талова в материале для издания "Антифашист".

Она подчёркивает, что звучащие сегодня лозунги "Украина, вставай!" раскачивают ситуацию в стране. При этом за самим радикалом, в поддержку которого рвут глотки митингующие, стоят люди из ЦРУ. Кроме того, отмечается, что куратором Стерненко является действующий сотрудник Управления по борьбе с терроризмом в Департаменте защиты национальной государственности СБУ, который растит из бандитского вида лидера радикалов ни много ни мало депутата Верховной рады.

Кроме того, автор материала напоминает о том, что девушка радикала - помощница экс и. о. главы Минздрава Украины американки Ульяны Супрун. К которой якобы та и обратилась после задержания Стерненко. При этом Супрун обратилась к своему двоюродному брату Тарасу Возняку - куратору Украины в ЦРУ. Именно такую цепочку описывают сейчас в националистических рядах украинцев.

Отмечается, что в сложившейся ситуации выигрывают многие: Супрун метит на своё прежнее место во власти, при этом, по некоторым данным, процесс смещения нынешнего министра здравоохранения начался, Стерненко получает прочную связь с ЦРУ, а ЦРУ получает удобную для дальнейших действий фигуру Стерненко и использует его для раскачки Киева осенью.