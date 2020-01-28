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Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
28 января 2020, 03:09 • 49 • Политика
Член Общественной палаты России Сергей Марков раскрыл план Польши. Он заключается в попытке организации госпереворота для отторжения кусков России и Белоруссии.
Польша всячески стремится содействовать попыткам госпереворота в России. Об этом заявил изданию "Вечерняя Москва" член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.
Он пояснил, что Варшава демонстрирует политическую агрессию в адрес Москвы, будучи заинтересованной в повторении украинского сценария с целью замены правительства марионеточным. Это связано с желанием получить не только часть территорий Украины, но и регионы России и Белоруссии.
"Антироссийские высказывания и откровенная ложь об исторических событиях, связанных со Второй мировой войной, - пропагандистская кампания, часть политической войны, попытка "обосновать" свои незаконные территориальные притязания", - заявил он
Учитывая это, Марков рекомендует продолжать поддерживать ДНР и ЛНР, не давая их в обиду Киеву, за которым стоят США, Великобритания и Польша. Нападок со стороны Запада всё равно невозможно избежать, однако помощь бедствующим в национальных интересах Москвы.
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