Польша всячески стремится содействовать попыткам госпереворота в России. Об этом заявил изданию "Вечерняя Москва" член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

Он пояснил, что Варшава демонстрирует политическую агрессию в адрес Москвы, будучи заинтересованной в повторении украинского сценария с целью замены правительства марионеточным. Это связано с желанием получить не только часть территорий Украины, но и регионы России и Белоруссии.

"Антироссийские высказывания и откровенная ложь об исторических событиях, связанных со Второй мировой войной, - пропагандистская кампания, часть политической войны, попытка "обосновать" свои незаконные территориальные притязания", - заявил он

Учитывая это, Марков рекомендует продолжать поддерживать ДНР и ЛНР, не давая их в обиду Киеву, за которым стоят США, Великобритания и Польша. Нападок со стороны Запада всё равно невозможно избежать, однако помощь бедствующим в национальных интересах Москвы.