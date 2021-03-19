Госпереворот через игру "холодно-горячо": Бунты не сработали, очередь за "близкой к Кремлю элитой"

Что стоит за громким заявлением президента США Байдена о том, что "Путин - убийца". Обозреватель Александр Гришин "перевёл" слова американского лидера на простой язык.

На этой неделе президент США Джо Байден взорвал информационную бомбу, назвав в интервью главу России Владимира Путина "убийцей". Что на самом деле скрывается за словами американского лидера, объяснил политический обозреватель Царьграда Александр Гришин.

По его мнению, в Вашингтоне осознали, что акции протестов в Москве и санкции против секторов российской экономики не приносят результата. Более того, эти действия только укрепляют Россию, заставляя развивать отрасли, продукция которых ранее закупалась на Западе. Теперь США собираются бить санкциями по ближайшему окружению Путина.

Им будут создавать трудности и в бизнесе, и в личной жизни, чтобы натравить на Путина. Будут указывать на него, как на источник их бед,

- цитирует Александр Гришин слова знакомого американского эксперта.

Это уже так близко к правде, что уже не просто тепло, а даже горячо, если играть в "холодно-горячо", отмечает политический обозреватель. Гришин считает, что теперь Вашингтон делает ставку не на "цветную революцию", как было раньше, а именно на госпереворот в Кремле.