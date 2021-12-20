Госкорпорация распродаёт активы, чтобы покрыть долги, в которые она была загнана при команде Чубайса

Оставленное Анатолием Чубайсом в прошлом году АО «Роснано» вот уже месяц балансирует на грани дефолта. Госкорпорация с балансом в полтораста миллиардов рублей всё больше напоминает пустую скорлупку от ореха, содержимым которой полакомились проворные жучки. Теперь выясняется, что госкомпания при Чубайсе брала невыгодные кредиты, а её высокооплачиваемые сотрудники занимались решением бытовых вопросов «отца приватизации».

На прошлой неделе «Роснано» предъявило трём крупным банкам – Промсвязьбанку, Совкомбанку и «Ак Барсу» – досудебные претензии на расторжение кредитных договоров. Общая их сумма составляет около 55 млрд рублей. «АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», – говорится в обращениях. В самой этой формулировке можно усмотреть намёк на то, что злоупотребляли своими правами как раз менеджеры из команды Чубайса. И именно их действия нанесли ущерб юрлицу, то есть самому «Роснано». Это похоже на сигнал, который нынешнее руководство госкомпании подаёт правоохранителям. Но чисто юридически претензии пока обращены к банкам. Суть их состоит в том, что они выдавали кредиты «Роснано» под несоразмерно высокий процент.

Впрочем, вся эта ситуация больше напоминает шахматный пат. Требование нынешнего менеджмента госкорпорации юристы сравнивают с угрозой самоубийства. Судя по всему, закрыть финансовую дыру они не смогут уже ни при каких условиях и действуют по принципу «нам бы день простоять да ночь продержаться».

Каша от Чубайса

Более 140 млрд рублей составляет долг «Роснано», тогда как стоимость активов оценивается в 70 млрд рублей

Уточняется, что банки выдавали госкорпорации кредиты по ставкам от 7,44 до 11,08% годовых. Вроде бы вполне рыночные условия. Но дело в том, что в ситуации с «Роснано» банки, как утверждается, ничем не рисковали, так как кредиты имели обеспечение со стороны государства. А значит, и процент должен был быть ниже, чем по обычному коммерческому кредиту. Так это или нет, теперь будут доказывать юристы с обеих сторон. Но факт остаётся фактом – банки уже получили в результате процентных выплат более 100 млрд рублей, и дальнейшие выплаты по этим кредитам могут окончательно угробить «Роснано».

В то же время юристы отмечают: если дело дойдёт до суда и кредитные договоры будут расторгнуты, то банки сразу же получат право требовать с «Роснано» одномоментно всю сумму кредита плюс проценты по ключевой ставке ЦБ. А это почти 1 млрд долларов! Понятно, что таких денег у «Роснано» нет и покрывать потери скорее всего пришлось бы из бюджета страны. В общем, Анатолий Чубайс в очередной раз заварил такую кашу, расхлёбывать которую, возможно, придётся всем россиянам.

Как-то разрешить кризис «Роснано» сейчас пытается не только новая команда менеджеров во главе с Сергеем Куликовым (раньше был зампредом Военно-промышленной комиссии), но и члены правительства. Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже заявил, что компанию нужно сохранить после решения её долговых проблем. При этом он так описал судьбу компании: «Роснано» в ходе решения своей долговой проблемы столкнётся с тем, что она будет сама себя «есть» – выходить из активов, а все деньги тратить на погашение долгов. По словам Белоусова, в России достаточно институтов развития, которые помогают стартапам (Фонд Бортника, «Сколково», ещё ряд институтов), а «Роснано» следовало бы заняться поддержкой крупных компаний. Получается, что заданный Чубайсом вектор теперь откровенно признан ошибочным. Но говорят об этом в правительстве пока мягко.

В нужные руки

Кстати

Новое дворянство навешивает на государство миллиардные долги, но не забывает устроить красивую жизнь для себя. После ухода Чубайса из «Роснано» стали всплывать нелицеприятные факты о жизни «отца приватизации» в России. Хакеры вскрыли личную переписку экс-главы «Роснано», в которой обсуждаются вопросы обустройства его усадьбы в Тверской области с домом площадью в 1 тыс. квадратных метров. В частности, решается вопрос присоединения ко владениям соседней рощи. Также в переписке упоминается квартира стоимостью 1,5 млн долларов, которую главный нанотехнолог приобрёл в центре Москвы. Из писем можно сделать вывод, что подчинённые Чубайса в рабочее время занимались его личными бытовыми делами. Как видно из слитых переписок, сотрудник «Роснано» Андрей Белухин решал вопрос обустройства кинозала в доме Чубайса в деревне Переделкино.

Из слов Андрея Белоусова понятно, что «Роснано» будет распродавать активы, в которые были вложены государственные деньги. Первые сделки уже начались – на днях стало известно о продаже 49,8% в компании «Оптосенс». Она занимается производством инфракрасных сенсоров MIPEX, которые нужны для определения концентрации взрывоопасных газов в нефтехимической, угольной и химической промышленности, а также в нефтегазовом комплексе и ЖКХ. Сумма сделки не разглашается.

Известно, что 10 лет назад «Роснано» вложило в данный проект около 200 млн рублей. Теперь же долю госкомпании выкупили основатели этого бизнеса – питерские предприниматели Софья Погодина, Михаил Максютенко и Александр Литвак. Датчики «Оптосенса» закупают почти все мировые лидеры рынка промышленной безопасности и на их основе создают готовые приборы. То есть бизнес получается супервыгодный. Возникает вопрос: в чём был государственный интерес в ручном режиме подкармливать такой бизнес, по сути, обеспечивая его монополию внутри России? Вот так копнёшь какой-то проект «Роснано» – и понимаешь, что госкорпорация вовсе не занималась созданием в России климата для развития наноиндустрии. Вместо этого государственные деньги выдавались конкретным предпринимателям, которые подчас тут же вывозили технологии за рубеж.

Так случилось с распиаренным производством графеновых нанотрубок: разработанная в Новосибирске технология теперь является собственностью люксембургской компании Ocsial. Примечательно, что госденьги зачастую выдавались не в кредит – «Роснано» просто входило в капитал компании, беря риски неудачи на себя. На каких условиях теперь бывшие стартаперы выкупают доли у государства, остаётся тайной.

Так или иначе, в ближайшие месяцы будет происходить крупная распродажа госсобственности, консолидированной в «Роснано». Причём делать это будут явно спешно, чтобы как можно быстрее погасить долги. По сути, произойдёт приватизация активов стоимостью около 70 млрд рублей. Конечно, не сравнить с приватизацией всея Руси, которую Чубайс провернул в 90-е, но тоже неплохо. С учётом опыта Анатолия Борисовича можно предположить, что в итоге высокотехнологичные производства окажутся в нужных руках и послужат интересам западных банков и корпораций.

Тем временем