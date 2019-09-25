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Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санкционной вольной у США – Пронько
25 сентября 2019, 00:24 • 75 • Политика
Российская корпорация ВЭБ, созданная на деньги российских же налогоплательщиков, неожиданно оказалась… НКО. Во всяком случае, именно так организация позиционирует себя за рубежом, то есть в Америке. Недавно в ВЭБ приняли решение… нанять на народные средства американца, бывшего конгрессмена Джона Суини. Поставивший крест на успешной политической карьере из-за алкоголизма экс-конгрессмен должен… вымаливать санкционную вольную для США, и все это – на 4 млн рублей в месяц.
Олигархи из России поныне мечтают быть признаны в Штатах, считает экономист и телеведущий телеканала Царьград Юрий Пронько. Прикрываясь патриотической риторикой, рассказывая с "голубых экранов" про коварных и беспринципных американцев, сами они бегают перед Вашингтоном на "задних лапках". Так, российская госкорпорация ВЭБ, которую возглавляет бывший первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, недавно взяла на работу бывшего конгрессмена Джона Суини для представления своих интересов в США.
Представителей ВЭБ не смутило даже то, что лоббист Суини – алкоголик, отсидевший тюремный срок и по сей день посещающий программу "12 шагов" для людей, страдающих от алкогольной зависимости. О себе в интервью изданию Times Union он заявил: "Я потерял всё, разрушил мою семью, отсидел тюремный срок и прошел через стыд, когда все мои ошибки оказались на виду у публики (…) Я стал профессиональным алкоголиком".
Все это не помешало Суини заключить сделку с ВЭБом на предмет оказания им юридических услуг по вопросам отмены санкций с госкорпорации за 62,5 тысячи долларов в месяц, что составляет почти 4 млн рублей. В задачи экс-конгрессмена будут входить "потенциальные встречи с представителями правительства США для обсуждения санкционной политики, которая может оказать влияние на ВЭБ".
Он напоминает слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, опубликованные в РБК. Краснов заявлял: "В США просто не понимают наш новый статус и что такое институт развития. Поэтому мы говорим: мы — НКО. В США неверно думают, что ВЭБом владеет государство. Мы объясняем: нами нельзя владеть, у нас нет долей, нет акций. Никакие государственные органы не могут давать прямых указаний, как нам жить и как работать. Это прописано в законе".
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