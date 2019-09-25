Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санкционной вольной у США – Пронько

Олигархи из России поныне мечтают быть признаны в Штатах, считает экономист и телеведущий телеканала Царьград Юрий Пронько. Прикрываясь патриотической риторикой, рассказывая с "голубых экранов" про коварных и беспринципных американцев, сами они бегают перед Вашингтоном на "задних лапках". Так, российская госкорпорация ВЭБ, которую возглавляет бывший первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, недавно взяла на работу бывшего конгрессмена Джона Суини для представления своих интересов в США.

Представителей ВЭБ не смутило даже то, что лоббист Суини – алкоголик, отсидевший тюремный срок и по сей день посещающий программу "12 шагов" для людей, страдающих от алкогольной зависимости. О себе в интервью изданию Times Union он заявил: "Я потерял всё, разрушил мою семью, отсидел тюремный срок и прошел через стыд, когда все мои ошибки оказались на виду у публики (…) Я стал профессиональным алкоголиком".

Все это не помешало Суини заключить сделку с ВЭБом на предмет оказания им юридических услуг по вопросам отмены санкций с госкорпорации за 62,5 тысячи долларов в месяц, что составляет почти 4 млн рублей. В задачи экс-конгрессмена будут входить "потенциальные встречи с представителями правительства США для обсуждения санкционной политики, которая может оказать влияние на ВЭБ".

"В госкорпорации, созданной на деньги российских налогоплательщиков, считают, что до партнеров из США важно донести, что ВЭБ не является "государственным банком", как он ошибочно характеризуется в Вашингтоне. Более того, контора, которая является главным оператором по распределению триллионов на нацпроекты, оказывается, вообще некоммерческая организация!" - отмечает Пронько в эфире программы "Сухой остаток" на Царьграде.

Он напоминает слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, опубликованные в РБК. Краснов заявлял: "В США просто не понимают наш новый статус и что такое институт развития. Поэтому мы говорим: мы — НКО. В США неверно думают, что ВЭБом владеет государство. Мы объясняем: нами нельзя владеть, у нас нет долей, нет акций. Никакие государственные органы не могут давать прямых указаний, как нам жить и как работать. Это прописано в законе".