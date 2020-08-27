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Госконтроль в Белоруссии нагрянул с проверкой к журналистам "КП"
27 августа 2020, 11:50 • 46 • В мире
Представители белорусского госконтроля нагрянули с проверкой к журналистам местного отделения "Комсомольской правды". Причины проверки не называются, сотрудники проверяют компьютеры и серверы редакции.
В белорусское отделение "Комсомольской правды" пришли с проверкой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор "КП" Александр Коц. Как уточнили в пресс-службе комитета госконтроля республики, проверка проводится у издателя "Комсомольской правды в Белоруссии" - ЗАО "БелКП-ПРЕСС".
Причины проверки не называются, известно, что сейчас представители госконтроля просматривают служебные компьютеры администрации, проверяют серверы.
При этом в ведомстве указали, что проверка происходит на законных основаниях.
По информации местных СМИ, вместе с госконтролем проверку ведут и представители налоговой инспекции. По предварительным данным, проверка продлится до 6 октября.
18 августа белорусская "Комсомольская правда" сообщала о срыве печати номера. В качестве причин сообщалась поздняя сдача номера в печать и поломка печатной машины в типографии, передает ТАСС.
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