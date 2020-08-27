Госконтроль в Белоруссии нагрянул с проверкой к журналистам "КП"

В белорусское отделение "Комсомольской правды" пришли с проверкой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор "КП" Александр Коц. Как уточнили в пресс-службе комитета госконтроля республики, проверка проводится у издателя "Комсомольской правды в Белоруссии" - ЗАО "БелКП-ПРЕСС".

Причины проверки не называются, известно, что сейчас представители госконтроля просматривают служебные компьютеры администрации, проверяют серверы.

При этом в ведомстве указали, что проверка происходит на законных основаниях.

По информации местных СМИ, вместе с госконтролем проверку ведут и представители налоговой инспекции. По предварительным данным, проверка продлится до 6 октября.

18 августа белорусская "Комсомольская правда" сообщала о срыве печати номера. В качестве причин сообщалась поздняя сдача номера в печать и поломка печатной машины в типографии, передает ТАСС.