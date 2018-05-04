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Госкомтелерадио Украины инициирует введение санкций против 35 российских издательств

04 мая 2018, 14:39  •  88 • Украина

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Государственный комитет по вопросам телерадиовещания Украины (Госкомтелерадио) подготовил предложения Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении специальных экономических санкций в отношении российских издательств из-за "антиукраинской деятельности". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета.

"Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических лиц Российской Федерации, производящих и распространяющих на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подготовили список из издательств, "в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер". В него внесены 35 издательств, в том числе "Эксмо", "АСТ", "Вече", "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф" и другие.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение на Украине того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит свои решения на основании выводов экспертного совета.

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