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Госкино Украины аннулировало лицензию на фильмы с участием Ярмольника и Алфёровой
24 октября 2018, 18:24 • 69 • Украина
Госкино Украины аннулировало госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием российских актёров Леонида Ярмольника и Ирины Алфёровой.
© Екатерина Чеснокова РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Филипп Ильенко.
«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы и сериалы с участием Леонида Ярмольника: «Любовь в большом городе — 2», «Лузер», «Божья тварь». С участием Ирины Алфёровой — «Звезда шерифа» и «Потерянный рай», — написал он.
Ранее Министерство культуры Украины внесло Ярмольника и Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности страны.
Впоследствии артистка в беседе с ФАН прокомментировала произошедшее.
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