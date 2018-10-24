Госкино Украины аннулировало лицензию на фильмы с участием Ярмольника и Алфёровой

Госкино Украины аннулировало госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием российских актёров Леонида Ярмольника и Ирины Алфёровой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Филипп Ильенко.

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы и сериалы с участием Леонида Ярмольника: «Любовь в большом городе — 2», «Лузер», «Божья тварь». С участием Ирины Алфёровой — «Звезда шерифа» и «Потерянный рай», — написал он.

Ранее Министерство культуры Украины внесло Ярмольника и Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности страны.

Впоследствии артистка в беседе с ФАН прокомментировала произошедшее.