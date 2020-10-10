Госизмена в сердце "Нафтогаза": Уголовное дело опутано тайной

О том, что в отношении компании "Нафтогаз" было возбуждено уголовное дело по статье "госизмена", сообщил в интервью "Громадському радио" глава компании Андрей Коболев.

Он утверждает, что речь идёт о претензиях к деятельности менеджмента "Нафтогаза". То есть, по сути, в госизмене заподозрили сердце компании. Сам Коболев, похоже, не сомневается, что "копают" и против него.

"Трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев", - уточнил глава компании, отметив также, что ему скрывать нечего.

Впрочем, пока в данном уголовном деле вопросов больше, чем ответов, а само оно опутано тайной. Даже Коболев пока не в курсе, когда именно было открыто дело о госизмене в его компании. Хотя бумаги, по его признанию, он уже получил.

Не уточнил глава "Нафтогаза" и то, в каком именно правоохранительном органе возбуждено уголовное дело против его компании. Это пока тоже остаётся тайной.