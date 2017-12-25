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Госдуму ждет реконструкция: депутатов переселят в Колонный зал или "книжку" на Новом Арбате

25 декабря 2017, 20:39  •  71 • В России

В 2018 году Госдуму ждет большая реконструкция: в период летних отпусков начнется ремонт в зале пленарных заседаний, а в Георгиевском переулке - реставрация палат Троекуровых XVI века. Сюда впоследствии переедут Комитет по международным делам и Комитет по делам СНГ.

В 2018 или 2019 году переедет и думская библиотека - для нее готовят здание на проспекте Вернадского.

- Мы сейчас работаем над тем, каким будет зал пленарных заседаний, - сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Оставшиеся площади будут использовать для парламентских слушаний, встреч с экспертами и других мероприятий.

- Нам необходимо 3-4 месяца работать вне стен Думы, пока будет идти ремонт. Рассматриваем вариант с Колонным залом или "книжкой" на Новом Арбате, - уточнил Володин.

При этом он снова подчеркнул, что планов строить для депутатов и сенаторов Парламентский центр сейчас нет.

- Мы свою позицию в отношении строительства и выделения средств уже высказывали. Мы говорили о первоочередной необходимости решения проблем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье. А у нас пока есть возможности решить вопросы на старых площадях Госдумы, - заключил Володин.

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