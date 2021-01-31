Госдуму попросили запретить "огонь" в интернете

В Госдуму поступило обращение с просьбой запретить смайлик в виде огня в соцсетях, а также выражения "огонь" и "жжём". Инициатива принадлежит российскому бизнесмену Антону Онике, чья компания занимается пожарной безопасностью.

По мнению предпринимателя, использование смайлика "огонёк", а также выражений "огонь" и "жжём" приводит к нарушениям психики и пиромании. Он утверждает, что вместо природного страха огонь начинает ассоциироваться с чем-то хорошим.

В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх,

- сообщает Telegram-канал Readovka.

Стоит отметить, что подобные прецеденты - запрет смайликов - уже не раз фиксировались на Западе. Там неоднократно запрещали "расистские" смайлики. Кроме того, эмодзи в виде пистолета раньше выглядел как настоящее оружие. Теперь символ выглядит как водяной пистолет или фантастический бластер.