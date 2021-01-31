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Госдуму попросили запретить "огонь" в интернете
31 января 2021, 01:30 • 69 • Политика
Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь", а также выражение "жжём". Автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся пожарной безопасностью.
В Госдуму поступило обращение с просьбой запретить смайлик в виде огня в соцсетях, а также выражения "огонь" и "жжём". Инициатива принадлежит российскому бизнесмену Антону Онике, чья компания занимается пожарной безопасностью.
По мнению предпринимателя, использование смайлика "огонёк", а также выражений "огонь" и "жжём" приводит к нарушениям психики и пиромании. Он утверждает, что вместо природного страха огонь начинает ассоциироваться с чем-то хорошим.
- сообщает Telegram-канал Readovka.
Стоит отметить, что подобные прецеденты - запрет смайликов - уже не раз фиксировались на Западе. Там неоднократно запрещали "расистские" смайлики. Кроме того, эмодзи в виде пистолета раньше выглядел как настоящее оружие. Теперь символ выглядит как водяной пистолет или фантастический бластер.
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