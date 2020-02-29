Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Спасибо доктору Нине": В Грузии иранца с подозрением на Сovid-19 случ...
"Прикончат без всякого коронавируса": Сатановский об отдыхе в Турции н...
Почему Эрдоган не идёт на встречу с Путиным один на один? (Камран Гасанов)
Коронавирус спутал планы российским гимнастам: Нагорный заявил об отказе наших б...
Главная / Политика

Госдуме предложили запретить послам РФ иметь иностранное гражданство

29 февраля 2020, 05:54  •  63 • Политика
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное или двойное гражданство, говорится в документе, опубликованном в пятницу, 28 февраля, в электронной базе данных парламента.
«Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства», — сообщается в тексте документа.
Авторами законопроекта стали сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев.
22 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал агентству, что законопроект о запрете послам получать второе гражданство и вид на жительство другой страны будет разработан комитетом в кратчайшие сроки.
15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложением внести в Конституцию запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство лицам, занимающим важнейшие в стране должности, включая премьера, министров и губернаторов, сенаторов и депутатов Госдумы.
20 января Клишас сообщил, что запрет для сенаторов иметь гражданство других стран или вид на жительство в другом государстве будет закреплен в Конституции России. В настоящий момент этот запрет регулируется отдельным законом «О порядке формирования Совета Федерации».
Послание Путина Федеральному собранию прошло 15 января в центральном выставочном зале «Манеж» и длилось 1 час 12 минут. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 07:09
"Пиар-ход, но не решение проблемы": Увеличение НДФЛ для богатых не даст эффекта - ФНС
28 февраля 2020, 11:39
Посольство России: турецкий спецназ обеспечивает безопасность загранучреждений РФ в стране
29 февраля 2020, 03:54
Небензя: армия Сирии имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории
28 февраля 2020, 23:24
Обидел, всё забрал и надеется вернуться: Эксперт сравнил Киев с разведённым мужчиной
28 февраля 2020, 07:09
О поправках в Конституцию расскажут в пабликах? Цивилёв предложил инновационный подход к референдуму
28 февраля 2020, 14:54
Лавров: Россия выступает за уважение между внешними игроками в вопросах Сирии и Ливии
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 февраля 2020, 02:39
Лукашенко объявил, что готов к интеграции с Россией (Руслан Осташко)
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
29 февраля 2020, 02:39
"Прикончат без всякого коронавируса": Сатановский об отдыхе в Турции на фон...
29 февраля 2020, 02:39
"Непонятно, к кому обращаться": Итальянец рассказал об опустевших из-за кор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
27 февраля 2020, 08:24
Вертолет США уничтожил русский танк Армата (Telegram. Обзор)
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила прекратить огонь в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.