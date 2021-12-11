Госдуме предложили ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных

Московская областная дума разработала поправки к КоАП и направила в Госдуму законопроект о штрафах за выгул собак в неположенном месте. За нарушение других правил содержания домашних животных гражданам может грозить штраф до 3 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает «Коммерсант».

«Так, для граждан предлагается ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 3 до 5 тыс. рублей», — рассказал председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.

За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, юридических лиц — на 5–10 тыс. рублей.

Как уточнили депутаты, в 2020 году власти Московской области получили 456 жалоб граждан на ненадлежащее содержание домашних животных. Среди жалоб фигурировало то, что выгул питомцев производится «без соблюдения безопасности для окружающих людей и животных».

В августе адвокат Надежда Ермолаева рассказала, в каких случаях федеральный закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних животных административную ответственность, а в каких уголовную.

Как разъяснила эксперт, за нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность.

Также в августе сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнюю жительницу Омска, которая, вопреки правилам, выпустила свою собаку из переноски в салон самолета. Во время полета женщина игнорировала неоднократные требования экипажа вернуть питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников.

Нарушительнице порядка грозит административный арест на срок до 15 суток в соответствии с ч. 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.