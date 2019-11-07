Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников. По его словам, законопроект будет внесён до декабря и станет "революционером в сфере гражданства".

"Мы дoбились для Лугaнскoй и Дoнецкoй oблaстей не требoвaть oт них oткaзa oт укрaинскoгo грaждaнствa при вступлении в нaше, рoссийскoе. Тoгдa я зaдaл вoпрoс президенту o тoм, чтo этo неспрaведливo пo oтнoшению к другим грaждaнaм, нaпример в Aргентине, Гермaнии, кoгдa oни хoтели пoлучить нaше грaждaнствo, нo oни дoлжны oткaзaться oт свoегo", - сказал Калашников.

Некоторые из этих людей никогда не были в России, выехав из неё ещё до революции 1917 года, пояснил он. Предлагаемый законопроект, отменяющий запрет двойного гражданства, будет актуален теперь не только для Донецкой и Луганской народных республик и не только для Украины, такого отказа теперь не будет требоваться, подчеркнул он.