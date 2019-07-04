Госдуме предложили провести полную компенсацию советских вкладов. Правительство возражает

С инициативой полной компенсации "сгоревших" советских банковских вкладов выступила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Они предложили начиная с 2020 года изменить схему выплат за вклады в Сбербанке дореформенного периода.

Законопроект касается денег, которые лежали на сберкнижках до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховкам и вложениям в ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Сейчас гражданам выплачивают компенсации, переводя их в целевые долговые обязательства государства. При этом стоимость одного "долгового рубля" определяется по формуле, основанной на стоимости социального набора, равного 464 советским рублям.

Федеральные законы, определяющие порядок перевода вкладов в долговые рубли и порядок выплат, до сих пор не приняты, поэтому выплаты приостанавливаются ежегодно начиная с 2003 года.

В правительстве, отмечает РИА Новости, возражают против полной компенсации за сгоревшие вклады, указывая на то, что это в 200 раз увеличит расходы бюджета — до 1,135 трлн рублей.