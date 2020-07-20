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Госдума завершит весеннюю сессию 22 июля

20 июля 2020, 20:00  •  24 • Политика
Весенняя сессия Госдумы завершится 22 июля. Именно тогда пройдет последнее пленарное заседание. Об этом объявила советник спикера нижней палаты российского парламента Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале в понедельник, 20 июля.
«Закрытие весенней сессии Государственной думы, которая продлилась семь месяцев, состоится 22 июля», — написала она.
Таким образом, Госдума завершит весеннюю сессию на день раньше запланированного — 23 июля.
По словам Кашеваровой, на последнем пленарном заседании депутаты заслушают отчет правительства страны.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал работу в рамках весенней сессии очень насыщенной. Он отметил, что в ближайшие последние заседания 21 и 22 июля депутаты рассмотрят еще два законопроекта, среди которых поправки, приравнивающие к экстремизму призывы к нарушению территориальной целостности России, а также проект закрепления в Конституции страны принципа единой системы воспитания и образования, передает пресс-служба Госдумы.

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