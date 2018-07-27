Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Железняк утверждает, что проинформировал Думу о причинах отсутствия на заседании...
Евгений Сатановский. Лучшее 2018. Часть 1. Вечер с Владимиром Соловьевым
«Вызывает у некоторых ревность»: Путин и Эрдоган отметили укрепление сотрудничес...
Экс-депутат Рады прокомментировал призыв Гройсмана «не преклонять колено» перед ...
Главная / Политика

Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию

27 июля 2018, 13:54  •  59 • Политика

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу под звуки государственного гимна завершила самую длинную за почти 20 лет весеннюю сессию нижней палаты.

"Хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что для решения стоящих перед депутатским корпусом задач были увеличены продолжительность и количество пленарных заседаний и продлена работа до конца июля.

"В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Государственной думе начиная с 1994 года", - подчеркнул спикер.

За этот период было проведено 50 пленарных заседаний, из них 13 дополнительных. Это сравнялось с рекордом второго депутатского созыва, пояснили, в свою очередь, в думском аппарате.

Всего 2,7% законопроектов, внесенных на рассмотрение Госдумы в прошлых созывах, осталось рассмотреть нижней палате, добавил Вячеслав Володин.

"Сегодня можно подвести итоги разбора "законодательных завалов": из 2 тыс. 20 законопроектов рассмотрено 1 тыс. 965, из них принято 279 федеральных законов - это порядка 14% от общего объема. Осталось на рассмотрении 55 инициатив - это 2,7% от первоначального количества законопроектов", - сказал он.

По его словам, за время работы Госдумы седьмого созыва на рассмотрение депутатов было внесено еще 2 тыс. 275 инициатив, из них палата приняла 991 закон, в то время как осталось в работе 1 тыс. 84 законопроекта. "Вот с этим законодательным портфелем, объем которого в два раза меньше по сравнению с октябрем 2016 года, мы с вами начнем работать в следующую сессию", - пояснил председатель палаты.

Он отметил, что в работе над принятием законов участвовали не только депутаты, но и "эксперты, представители институтов гражданского общества, научного и делового сообщества".

Володин также обратил внимание на ряд важнейших социально значимых инициатив, принятых за это время палатой. Среди них повышение минимального размера оплаты труда, расширение списка редких (орфанных) заболеваний, отмена госпошлины при восстановлении документов, утраченных вследствие чрезвычайных ситуаций, перечислил спикер Госдумы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
26 июля 2018, 15:09
Путин: важно обеспечить безопасность общества и бизнеса в условиях цифровизации
27 июля 2018, 10:39
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии на фоне скандала
27 июля 2018, 13:54
Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию

26 июля 2018, 11:54
Путин прибыл в Йоханнесбург на юбилейный саммит БРИКС
26 июля 2018, 18:24
МИД РФ заявил Госдепартаменту протест в связи с действиями против россиянки Бутиной
27 июля 2018, 13:54
Железняк утверждает, что проинформировал Думу о причинах отсутствия на заседании 19 июля
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 июля 2018, 07:09
Проститутки поддержали пенсионную реформу
25 июля 2018, 01:54
«Проект будущего»: зачем Россия строит многокилометровую железную дорогу в Арктике
23 июля 2018, 16:12
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
20 июля 2018, 16:24
Как Донбасс проголосовал бы на референдуме под эгидой ООН
24 июля 2018, 14:39
Порошенко пытался уже и Богу взятку дать
20 июля 2018, 16:24
"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди
20 июля 2018, 14:54
«Белые каски» бегут от Асада, моля о пощаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.