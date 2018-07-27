Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу под звуки государственного гимна завершила самую длинную за почти 20 лет весеннюю сессию нижней палаты.

"Хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что для решения стоящих перед депутатским корпусом задач были увеличены продолжительность и количество пленарных заседаний и продлена работа до конца июля.

"В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Государственной думе начиная с 1994 года", - подчеркнул спикер.

За этот период было проведено 50 пленарных заседаний, из них 13 дополнительных. Это сравнялось с рекордом второго депутатского созыва, пояснили, в свою очередь, в думском аппарате.

Всего 2,7% законопроектов, внесенных на рассмотрение Госдумы в прошлых созывах, осталось рассмотреть нижней палате, добавил Вячеслав Володин.

"Сегодня можно подвести итоги разбора "законодательных завалов": из 2 тыс. 20 законопроектов рассмотрено 1 тыс. 965, из них принято 279 федеральных законов - это порядка 14% от общего объема. Осталось на рассмотрении 55 инициатив - это 2,7% от первоначального количества законопроектов", - сказал он.

По его словам, за время работы Госдумы седьмого созыва на рассмотрение депутатов было внесено еще 2 тыс. 275 инициатив, из них палата приняла 991 закон, в то время как осталось в работе 1 тыс. 84 законопроекта. "Вот с этим законодательным портфелем, объем которого в два раза меньше по сравнению с октябрем 2016 года, мы с вами начнем работать в следующую сессию", - пояснил председатель палаты.

Он отметил, что в работе над принятием законов участвовали не только депутаты, но и "эксперты, представители институтов гражданского общества, научного и делового сообщества".

Володин также обратил внимание на ряд важнейших социально значимых инициатив, принятых за это время палатой. Среди них повышение минимального размера оплаты труда, расширение списка редких (орфанных) заболеваний, отмена госпошлины при восстановлении документов, утраченных вследствие чрезвычайных ситуаций, перечислил спикер Госдумы.