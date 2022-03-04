Госдума защитила армию России от фейков законом: Ни одного голоса против

Депутаты Госдумы приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении наказания за фейки о Вооружённых силах России.

На фоне развёрнутой против нашей страны масштабной информационной кампании в украинской и западной прессе после начала военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о введении наказания за фейки о Вооружённых силах России.

Депутат нижней палаты парламента Мария Бутина утрочнила, что "закон о фейках принят единогласно".

Что грозит тем, кто нарушит закон и запустить фейковую информацию о русской армии.

Если речь идёт о заведомо ложной информации, то штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до 3 лет колонии.

Если подобные фейки созданы должностными лицами либо организованной группой и при этом дополнитепльно "лепятся" псевдодоказательства (например, создают фото-фейки), то штраф грозит уже от 3 до 5 миллионов рублей, либо от 5 до 10 лет колонии.

Если фейки повлекли за собой тяжкие последствия, то злоумышленнику, их создавшему, грозит уже от 10 до 15 лет колонии.

Наказывать будут даже за призывы (тут особо стоит обратить внимание тем, кто зобрался митинговать проитив спецоперации России на Украине) мешать использованию русской армии для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию. Если ранее в течение года нарушитель уже привлекался за это к административной ответственности, ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии.