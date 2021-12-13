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Госдума запретит вылов китов и дельфинов в культурных целях

13 декабря 2021, 09:40  •  121 • Политика
По информации «Известий», Госдума 14 декабря во втором чтении рассмотрит правительственный законопроект «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Документ был разработан по поручению президента России.
Новыми нормами кабмин предложил установить запрет на промышленное и прибрежное рыболовство китов, дельфинов и морских свиней с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей.
Согласно поправкам депутатов Госдумы от «Единой России» Владимира Бурматова, Светланы Бессараб и Николая Валуева ко второму чтению законопроекта, этих же животных предлагается запретить для вылова в учебных и культурно-просветительских целях.
Законопроект был внесен правительством в Госдуму в мае этого года. Его рассмотрение парламентом в первом чтении прошло 13 октября. Изначально планировалось, что второе чтение новых норм состоится 22-го числа того же месяца. Однако этого не произошло.
«Мне сложно сказать, с чем именно связано это промедление. На самом деле президент дал это поручение еще два года назад (20 февраля 2019 года. — «Известия»), но оно почему-то до сих пор не выполнено (25 июля 2019 года — срок исполнения поручения. — «Известия»). Когда законопроект рассматривался в Госдуме в первом чтении, я задавал этот вопрос министру, однако ответа так и не получил», — пояснил «Известиям» один из авторов поправки, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, рыболовный промысел в культурно-просветительских целях в России необходимо полностью запретить.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
В море волнуются: ГД запретит вылов китов и дельфинов для развлечений
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