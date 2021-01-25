Госдума запретит сравнение роли СССР и Германии в ВОВ: Путин рекомендовал изменить закон

Рекомендация президентом была дана в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Законопроект необходимо разработать депутатам Госдумы совместно с Российским организационным комитетом "Победа". Документ должен быть рассмотрен уже на весенней сессии 2021 года.

Речь идёт о внесении изменений в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Госдума запретит сравнение роли СССР и Германии в ВОВ.

"Подготовить к рассмотрению проект изменений, направленный на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 годов)", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Срок исполнения указан до 1 июля 2021 года. Ответственным Владимир Путин назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.