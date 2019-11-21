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Госдума запретила продажу техники без предписанного кабмином российского ПО

21 ноября 2019, 22:54  •  84 • Политика
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).
Законом запрещается с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения. Об этом в четверг, 21 ноября, сказано на сайте Госдумы.
Перечень самих товаров и ПО, а также порядок его установки определит правительство. В пояснительной записке парламентарии предположили, что речь будет идти о смартфонах, компьютерах и телевизорах со «Смарт-ТВ».
Законопроект внесли на рассмотрение законодателей в июле депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Разработчики полагают, что он защитит интересы российского бизнеса.
5 ноября Госдума в первом чтении приняла этот законопроект.

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