Госдума запретила продажу техники без предписанного кабмином российского ПО

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).

Законом запрещается с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения. Об этом в четверг, 21 ноября, сказано на сайте Госдумы.

Перечень самих товаров и ПО, а также порядок его установки определит правительство. В пояснительной записке парламентарии предположили, что речь будет идти о смартфонах, компьютерах и телевизорах со «Смарт-ТВ».

Законопроект внесли на рассмотрение законодателей в июле депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Разработчики полагают, что он защитит интересы российского бизнеса.

5 ноября Госдума в первом чтении приняла этот законопроект.