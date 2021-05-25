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Госдума запретила избираться всем причастным к экстремизму и терроризму
25 мая 2021, 14:35 • 84 • Политика
Во вторник Государственная дума РФ приняла поправку, запрещающую на любом уровне избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций.
Поправка внесена в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Запрет на избрание распространяется на три года, под него попадают лица, выражали поддержку (в том числе в интернете) экстремистским или террористическим организациям за год до год, как таковыми их признал суд.
В отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности. Им будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.
Закон не распространяется на уже состоявшиеся выборы и вступает в силу со дня опубликования.
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