Госдума задумалась о создании "лекарственной безопасности" России

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Ситуацию прокомментировал РИА ФАН депутат Александр Петров.

Автором инициативы выступило правительство страны. Согласно задумке, документ позволит не только уточнить порядок взаимозаменяемости препаратов, но улучшить конкурентную среду в сфере закупок.

Как пояснил Петров, законопроект направлен на формирование лекарственной безопасности в России. Кроме того, перечень препаратов будет опубликован в открытом доступе, что облегчит работу врачей.

"В будущем, когда будут появляться какие-то лекарства, их взаимозаменяемость будет устанавливаться по определённым правилам", - поведал он.