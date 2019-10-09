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Госдума задумалась о создании "лекарственной безопасности" России
09 октября 2019, 08:54 • 99 • Политика
В Госдуме задумались о создании "лекарственной безопасности" России. Одним из документов, направленных на её формирование, станет закон о взаимозаменяемых препаратах.
Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Ситуацию прокомментировал РИА ФАН депутат Александр Петров.
Автором инициативы выступило правительство страны. Согласно задумке, документ позволит не только уточнить порядок взаимозаменяемости препаратов, но улучшить конкурентную среду в сфере закупок.
Как пояснил Петров, законопроект направлен на формирование лекарственной безопасности в России. Кроме того, перечень препаратов будет опубликован в открытом доступе, что облегчит работу врачей.
"В будущем, когда будут появляться какие-то лекарства, их взаимозаменяемость будет устанавливаться по определённым правилам", - поведал он.
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