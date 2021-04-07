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Госдума ввела штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта
07 апреля 2021, 19:40 • 98 • Политика
Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Об этом говорится 7 апреля в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
«Штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один. Для водителя штраф составит 5 тыс. рублей», — отмечается в сообщении. Контролеры будут обязаны заплатить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Если ребенок едет в сопровождении взрослых, а билетов у них нет, то пассажиры должны будут покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае для виновного лица наступит ответственность по УК РФ.
1 марта сообщалось, что кондуктор в Кировской области высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Школьница возвращалась с занятий спортом, из-за мороза у девочки разрядился мобильный телефон.
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