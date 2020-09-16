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Госдума возведёт в России заслон на пути проповедников-экстремистов

16 сентября 2020, 19:30  •  106 • Политика
Госдума возведёт в России заслон в виде изменений в законодательство, который затруднит работу проповедников-экстремистов.
Новый законопроект, который подготовило правительство России и внесло на рассмотрение в Государственную думу 21 июля, позволит создать на пути проповедников-экстремистов заслон. Об этом изданию "Парламентская газета" рассказал председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Речь идёт о поправках к ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Они вводят обязательную аттестацию лиц, получивших духовное образование за рубежом. Депутаты намерены одобрить инициативу до конца 2020 года.
Законопроект коснётся деятельности священнослужителей-преподавателей и работников храмов, которые получили духовное образование в зарубежных центрах. Российские духовные образовательные организации получат право проводить аттестацию.
"Изменения позволят не допустить участия в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", - указано в пояснительной записке.
Кроме того, определённые категории лиц больше не смогут возглавлять религиозные группы. Например, иностранцы, пребывание которых признано на территории России нежелательным, а также лица, финансировавшие терроризм.
Как отметил Сергей Гаврилов, закон непростой и депутаты даже фиксировали сопротивление. Однако он позволит защитить граждан от действий тех проповедников, которые создают террористические и экстремистские организации.

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