Госдума во втором чтении приняла закон о многодневном голосовании

Государственная дума в среду, 15 июля, приняла во втором чтении законопроект с поправками о многодневном голосовании на выборах.

Согласно документу, голосование может длиться несколько дней подряд, но «не более трех дней», в том случае, если такое решение примет Центральная избирательная комиссия (Центризбирком) России. Решение может быть принято не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования документа о назначении выборов и не подлежит пересмотру. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.

Кроме того, предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения, и для труднодоступных мест. При проведении выборов в местное самоуправление и местных референдумов соответствующее решение принимает избирком субъекта РФ.

Также законопроектом предлагается сделать возможным освобождение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий. Такое решение должен будет принимать тот орган, который его назначил. Для этого политическая партия должна будет подать мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена избиркома. Однако окончательное решение принимает непосредственно избирательная комиссия.

Ранее в июле глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия оценит опыт многодневного голосования по поправкам в Конституцию и обсудит возможность проведения голосований в два-три дня.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев. Расшифровку его итогов провели 1 июля.