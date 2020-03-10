Госдума во II чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию

Госдума на заседании во вторник, 10 марта, приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ одобрили 382 депутата. «Против» не проголосовал никто, 44 человека воздержались. Таким образом, 11 марта состоится рассмотрение документа в третьем чтении.

Ко второму чтению документа поступило около 400 поправок, из них были учтены порядка 200, а 175 рекомендованы к отклонению.

Внести изменения в Основной закон Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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