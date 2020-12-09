Госдума в первом чтении приняла проект об ответных мерах за цензуру российских СМИ

На заседании Госдумы 9 декабря в первом чтении был принят законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ.

Законопроектом предлагается установить статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Он может быть присвоен генпрокурором совместно с МИД РФ, в случае если владелец интернет-ресурса ограничивает доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или из-за санкций, введенных в отношении России или ее граждан.

По отношению к владельцам таких ресурсов возможны различные санкции, отмечается в законопроекте. Как рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин, штраф для интернет-платформ за цензуру против российских СМИ составит от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он коснется таких интернет-площадок, как Facebook, Twitter и YouTube.

29 сентября Роскомнадзор попросил Совет Федерации и Госдуму внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры отечественных СМИ на иностранных интернет-платформах.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и один из авторов проекта Антон Горелкин отметил, что законопроект о цензуре в интернете позволит Роскомнадзору замедлять трафик тех интернет-платформ, которые допускают ограничения в отношении российских СМИ.