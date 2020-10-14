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Госдума в первом чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства

14 октября 2020, 03:50  •  31 • Политика
Госдума в рамках продолжения внесения поправок в Конституцию России одобрила в первом чтении законопроект о новом порядке формирования правительства. Об этом сообщается во вторник, 13 октября, на сайте нижней палаты парламента.
Проект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 22 сентября. Документ определяет статус правительства и его место в системе публичной власти, закрепляет порядок его формирования при участии парламента, полномочия в различных сферах, а также предусматривает ограничения для членов правительства.
В поддержку проекта проголосовали 349 депутатов, один выступил против, еще двое воздержались.
Согласно документу, исполнительную власть в стране осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.
В соответствии с новой процедурой формирования правительства глава государства будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Исключение составят министры силового блока: они будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. В случае, если депутаты трижды отклонят предложенного главой государства кандидата на пост премьер-министра, президент сможет назначить его сам. Такое же правило будет применяться для кандидатур вице-премьеров и министров.
Также президент может освободить от должности любого из членов правительства без его роспуска. Кроме того, уход премьера также более не влечет автоматический уход и членов кабмина. Глава государства наделяется правом сменить премьера, сохранив прежнее правительство.
В сентябре Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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