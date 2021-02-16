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Госдума в первом чтении одобрила отмену ограничения возраста назначаемых президентом чиновников
16 февраля 2021, 20:50 • 72 • Политика
Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 15 февраля, приняла в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
В январе законопроект об этом внес на рассмотрение парламентариев президент России Владимир Путин. Предлагалось изменить закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», которым установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в 65 лет.
Как говорится в пояснительной записке, чиновнику, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и занимающему одну из высших должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.
В случае окончательного принятия поправок это положение изменится.
11 января правительство России поддержало президентский законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.
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