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Госдума в первом чтении одобрила отмену обязательного техосмотра

09 ноября 2021, 20:00  •  101 • Политика
Госдума (ГД) в первом чтении 9 ноября на пленарном заседании одобрила законопроект об отмене в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств.
Законопроект коснется только владельцев мотоциклов и частных автомобилей. Он предполагает, что проходить техосмотр нужно будет только при смене собственника автомобиля в случае, если машине более четырех лет.
«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — отметил председатель Госдумы РФ, слова которого приводит пресс-служба ГД.
Днем ранее правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.
В правительстве предложили правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о том, что в регламенте Таможенного союза указывается, что проверка транспортного средства в случае изменения конструкции производится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения и последующей проверки безопасности.
В тот же день автоэкспорт Игорь Моржаретто в разговоре с «Известиями» положительно оценил поддержку российским правительством законопроекта об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей.
По его словам, обязательный техосмотр является чистой формальностью, так как по закону за техническое состояние автомобиля отвечает водитель, а не станция ТО.
Более того, эксперт привел данные, согласно которым примерно 80–90% автомобилистов покупали и покупают документы о прохождении процедуры техосмотра, а реальная статистика страховщиков не выявила зависимости от наличия и отсутствия ТО при авариях.
7 сентября партия «Единая Россия» выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.
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