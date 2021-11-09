Госдума в первом чтении одобрила отмену обязательного техосмотра

Госдума (ГД) в первом чтении 9 ноября на пленарном заседании одобрила законопроект об отмене в России обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств.

Законопроект коснется только владельцев мотоциклов и частных автомобилей. Он предполагает, что проходить техосмотр нужно будет только при смене собственника автомобиля в случае, если машине более четырех лет.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится. В целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», — отметил председатель Госдумы РФ, слова которого приводит пресс-служба ГД.

Днем ранее правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

В правительстве предложили правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о том, что в регламенте Таможенного союза указывается, что проверка транспортного средства в случае изменения конструкции производится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения и последующей проверки безопасности.

В тот же день автоэкспорт Игорь Моржаретто в разговоре с «Известиями» положительно оценил поддержку российским правительством законопроекта об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей.

По его словам, обязательный техосмотр является чистой формальностью, так как по закону за техническое состояние автомобиля отвечает водитель, а не станция ТО.

Более того, эксперт привел данные, согласно которым примерно 80–90% автомобилистов покупали и покупают документы о прохождении процедуры техосмотра, а реальная статистика страховщиков не выявила зависимости от наличия и отсутствия ТО при авариях.

7 сентября партия «Единая Россия» выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.