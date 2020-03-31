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Госдума в I чтении приняла законопроект о праве кабмина вводить режим ЧС

31 марта 2020, 14:35  •  62 • Политика
Государственная дума во вторник, 31 марта, в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий Кабмина из-за коронавируса. В частности, о наделении правительства страны правом вводить режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта уверены, что его принятие поможет не только защитить здоровье граждан страны поспособствовать нераспространению коронавирусной инфекции, но и оказать экономическую поддержку стране.
30 марта Комитет Федерации по экономической рекомендовал верхней палате парламента поддержать данный законопроект.
Документ предусматривает наделение российского кабмина правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на отдельной ее части.
Законопроект также предполагает право правительства координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Также документ предусматривает особый порядок регистрации и оборота лекарств и медицинских средств, которые применяются в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, а также с целью профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для общества.
25 марта данная инициатива была внесена в Госдуму правительством России.

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