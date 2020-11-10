Госдума утвердила Шульгинова на посту главы Минэнерго

Госдума утвердила главу «РусГидро» Николая Шульгинова на посту министр энергетики России. Об этом сообщается во вторник, 10 ноября.

На этом посту он сменит Александра Новака, чья кандидатура была выдвинута на должность вице-премьера России и также утверждена думой.

Ранее в понедельник Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры заместителя председателя правительства и министров.

Зампредседателя правительства было предложено назначить главу Минэнерго Александра Новака. На его министерскую должность была выдвинута кандидатура Шульгинова. Помимо этого, Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития.

В этот же день президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого.

6 ноября Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Тогда был изменен порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальные будут утверждены Госдумой после предложения премьер-министра.