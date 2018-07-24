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Госдума утвердила праздник - День принятия Крыма в Российскую империю
24 июля 2018, 21:09 • 60 • В России
Госдума РФ приняла в последнем чтении законопроект, устанавливающий новую памятную дату России - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи - 19 апреля.
Этот проект был внесен на рассмотрение в Госдуму, напомним, 25 июня. Авторами инициативы стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов.
В документе указывается, что принятие Крыма «под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России». Отмечается, что крымский референдум 16 марта 2014 года стал продолжением истории принадлежности Крыма России.
День вхождения Крыма в состав Российской империи на полуострове на самом деле неофициально отмечают уже давно: еще в «украинские времена» русская община ежегодно проводила митинги в честь даты подписания Екатериной II манифеста «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». А после «Крымской весны» в республике внесли памятную дату в перечень официальных, так что неудивительно, что в регионе за эту инициативу были двумя руками за.
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