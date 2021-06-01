|
Госдума утвердила право граждан на бесплатное подключение к газу
01 июня 2021, 14:20 • 41 • Политика
Газификация домов сельских жителей пойдет быстрее
Подведение газопровода к личным участкам будет бесплатным для населения. Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты нижней палаты парламента во вторник, 1 июня.
Ранее с инициативой об обязанности собственников систем газоснабжения бесплатно доводить трубы к домовладениям выступила "Единая Россия". Президент Владимир Путин идею поддержал, а спикеры обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и другие парламентарии поработали над соответствующими законодательными поправками.
Как пояснил председатель ГД Володин, порой в населенный пункт проложен газопровод, но от него до частного владения еще метров 100-200, поэтому не все россияне в состоянии оплатить подведение газа к своему дому. Теперь такой проблемы не будет.
"Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам",
– пояснил спикер Госдумы.
Программа газификации в РФ пройдет в два этапа. Первый должен завершиться до 2023 года, второй рассчитан до 2030 года. Документ также предусматривает появление единого оператора газификации. Им станет "Газпром" и его дочерние компании.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2021, 07:10
|
27 мая 2021, 01:25
|
26 мая 2021, 01:35
|
31 мая 2021, 01:40
|
30 мая 2021, 20:10
|
29 мая 2021, 06:35
|
30 мая 2021, 12:50