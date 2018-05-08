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Госдума утвердила нового премьера, который рассказал, когда ждать повышения пенсионного возраста

08 мая 2018, 19:39  •  99 • В России

Сразу после инаугурации Владимир Путин внес в Думу кандидатуру нового-старого премьер-министра, а на следующий день вместе с Дмитрием Медведевым приехал в парламент - лично представить будущего главу кабмина. Хотя сам же начал с того, что Медведев в представлении не нуждается.

- Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только экстренные задачи, но при этом и сохранить перспективу развития, - описал он последние годы жизни страны. - Эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно. Без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу.

Президент напомнил о стоящих перед страной задачах и о том, что «реализация национальных проектов и программ потребует совместных, слаженных усилий всех уровней и ветвей власти».

- Вчера уже сказал, и повторю сегодня – времени на раскачку у нас нет, надо действовать, - заявил Путин. - Дмитрий Анатольевич и некоторые члены администрации, правительства работали над той программой, которая была изложена мною в Указе, подписанном вчера. Вот эта самая программа, которую мы все с вами должны будем реализовывать. Это в том числе и Медведев делал со своими подчиненными. Считаю вполне логичным, чтобы эта команда и реализовывала эти планы.

Президент напомнил о стоящих перед страной задачахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медведев в своем выступлении эту мысль полностью разделял.

- Нужно работать начинать уже сегодня по всем этим направлениям, тем более что значительная часть деятельности по стратегическим приоритетам велась нами вместе в предыдущие годы, - сказал он, закончив свою речь цитатой из Чехова. - Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель.

Депутаты начали задавать уточняющие вопросы, среди которых был и про планы повышения пенсионного возраста.

- Решение принимать необходимо, - не стал лукавить Медведев, - Но, конечно, аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья. Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу.

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Геннадия Зюганова возмущала слабая задействованность коммунистической партииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеры фракцийс разной степенбю жесткости бичевали курс предыдущего правительства. Геннадия Зюганова возмущала слабая задействованность коммунистической партии, а Владимир Жириновский требовал принести ему воды.

- Что? Уже и воды у вас нет? - возмущался он. - При СССР графины здесь стояли!

Но когда девушка принесла воду, он все равно остался недоволен.

- Справа надо подходить! - указывал он на трибуну.

Все это, разумеется, не помешало Госдуме утвердить Дмитрия Медведева новым главой кабмина со счетом 374:56.

Владимир Путин, по привычке конспектировавший все выступления, не удержался от комментариев. Так тренер после выигранного матча дает пресс-конференцию.

- Действительно, под руководством коммунистической партии наша страна достигла очень многих вершин, - согласился с Зюгановым Путин. - Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. Здесь радоваться нечему, но это исторический факт.

Парировал он и реплику из зала, что от России отрывают одну пост-советскую республику за другой - «Украину, Молдову, Армению».

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Владимир Жириновский требовал принести ему водыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Никто ничего не отрывал, мы распустили Советский Союз, сами это сделали, - не ответил президент. - Это как при разводе - супруги разошлись, а один говорит: но жить будешь по моим правилам! Но послушайте, так не бывает. Надо относиться к этому как к данности. Надо понимать, что это суверенные государства и они вправе проводить собственную политику.

Не нашло у него понимания и предложение закрывать рынки, участвуя в торговых войнах.

- Если мы замкнемся и будем как огурцы в бочке сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится, - заявил Путин. - От этого только огурцы вкуснее становятся. Да и то, если туда что-то еще добавить, как специалисты говорят. Мы не должны заниматься самоизоляцией!

Не в последнюю очередь это навредит самим российским товарам, которые нацелены на экспорт.

- По некоторым видам производств мы достигли такого уровня, что нашего рынка уже не хватает, - привел он пример. - Я не говорю про нефть и газ, которые мы не в состоянии даже потребить. Металлургия, нефтехимия точно переразмерены для внутреннего рынка. Сельское хозяйство становится конкурентоспособно, мы боремся за китайский рынок свинины. Если наши китайские друзья сейчас с американцами начнут тягаться и закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками. Зачем нам отказываться?

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