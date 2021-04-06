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Госдума утвердила дату отчета правительства на 12 мая

06 апреля 2021, 18:55  •  66 • Политика
Рассмотрение отчета российского правительства о работе за 2020 год пройдет на пленарном заседании Госдумы 12 мая. Соответствующее постановление было принято на заседании нижней палаты парламента 6 апреля.
Ранее во вторник проект постановления внес в Госдуму комитет по контролю и регламенту. Кроме этого, документом было отменено пленарное заседание, назначенное на 21 апреля.
5 апреля правительство России сообщило о намерении перенести дату отчета в Госдуме с 21 апреля, так как на этот день назначено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что оглашение послания Путина Федеральному собранию 21 апреля пройдет в очном режиме. При этом пока не объявлено место проведения мероприятия.
Представитель Кремля указывал, что в ближайшее время объявят аккредитацию для представителей СМИ. Одновременно с этим сообщат о месте оглашения послания.
4 апреля стало известно, что Путин в ближайшее время проведет совещание, на котором заслушают отчет по выполнению его поручений после послания Федеральному собранию от 15 января прошлого года.
Тогда в своем обращении президент среди прочего предложил внести поправки в Конституцию и закрепить приоритет Основного закона перед международными документами в российском правовом пространстве.

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