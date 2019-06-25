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Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам
25 июня 2019, 17:54 • 84 • Политика
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о сокращении с трех лет до года минимального трудового стажа для иностранных специалистов, которые хотят получать российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
«Среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности — это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие. Это математики и инженеры, в том числе инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации, а в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу по истечении 90 с момента его официального опубликования, сообщает «Федеральное агентство новостей».
2 апреля депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил упростить в России визовый режим для иностранных специалистов сферы высоких технологий и членов их семей посредством выпуска специальных электронных въездных документов сроком на пять лет.
Он также предложил создать отдельный институт цифровых амбассадоров для сотрудничества с транснациональными компаниями в сфере IT и инноваций. Все эти и другие меры направлены на привлечение талантливых зарубежных сотрудников с целью реализации задачи по обеспечению качественного прорыва в цифровизации страны, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
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